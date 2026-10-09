Magnitude von 7,6: Schweres Erdbeben erschüttert Panama

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 hat am Freitag die Südküste Panamas erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Die Erschütterungen seien auch in der Hauptstadt Panama-Stadt zu spüren gewesen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Zentrum des Bebens an der südlichen Küste des Landes. USGS gab die Stärke zunächst mit 8,0 an, korrigierte sie danach aber auf 7,6.