Löste Tsunami-Warnung aus
Magnitude von 7,6: Schweres Erdbeben erschüttert Panama
Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,6 hat am Freitag die Südküste Panamas erschüttert und eine Tsunami-Warnung ausgelöst. Die Erschütterungen seien auch in der Hauptstadt Panama-Stadt zu spüren gewesen, berichteten Augenzeugen der Nachrichtenagentur Reuters. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS befand sich das Zentrum des Bebens an der südlichen Küste des Landes. USGS gab die Stärke zunächst mit 8,0 an, korrigierte sie danach aber auf 7,6.
Das US-Tsunami-Warnzentrum teilte mit, dass in den kommenden drei Stunden gefährliche Flutwellen an einigen Küstenabschnitten Panamas und des Nachbarlandes Kolumbien möglich seien. Auch die Küsten von Ecuador, Peru, Nicaragua, Guatemala, El Salvador und Mexiko könnten von Flutwellen betroffen sein. (APA)