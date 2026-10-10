Schwere Schäden und dutzende Verletzte: Heftiges Erdbeben erschüttert Panama

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 hat am Freitag Panama erschüttert. Nach Behördenangaben wurden mindestens 27 Menschen verletzt. Das Beben verursachte Gebäudeschäden, löste Panik in der Bevölkerung aus und führte vorübergehend zur Schließung des internationalen Flughafens der Hauptstadt Panama-Stadt.

Ein schweres Erdbeben der Stärke 7,7 hat in Panama schwere Schäden angerichtet und Panik ausgelöst. Mindestens 27 Menschen wurden nach Behördenangaben bei dem Erdstoß am Freitag verletzt, Todesopfer wurden nach Angaben des Katastrophenschutzes nicht gemeldet. Der Internationale Flughafen von Panama-Stadt stellte den Betrieb vorübergehend ein. Zahlreiche Nachbeben folgten.

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS ereignete sich das Beben der Stärke 7,7 am Freitag um 12.56 Uhr Ortszeit zehn Kilometer von der Kleinstadt Pitaloza Arriba entfernt. Den Behörden zufolge folgten mehr als hundert Nachbeben bis zu einer Stärke von über 6,0. Für den östlichen Pazifik wurde zunächst eine Tsunami-Warnung ausgegeben, später jedoch wieder aufgehoben.

Gebäude eingestürzt

Das Beben brachte vor allem im Zentrum des Landes Gebäude zum Einsturz und beschädigte Straßen. Panamas Präsident José Raúl Mulino sprach von einer „großen Katastrophe“ für das Land. Der Staatschef reiste nach Penonomé in der zentralen Provinz Coclé, um den Katastropheneinsatz zu koordinieren. Im Onlinedienst X rief Mulino die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren. „Was passiert ist, sollte nicht genutzt werden, um Alarm und Chaos auszulösen“, schrieb er.

Journalisten der Nachrichtenagentur AFP sahen in Penonomé rund 130 Kilometer vom Epizentrum entfernt eingestürzte Gebäude und eine beschädigte Kathedrale. „Es war schrecklich, so etwas haben wir noch nie erlebt“, sagte die 38-jährige Kassierin Juana Alveo der AFP. „Gott sei Dank geht es uns aber gut.“

Die ebenfalls stark betroffene Stadt Tonosí mit rund 9.000 Einwohnern war nach Angaben von Gesundheitsminister Fernando Boyd auf dem Landweg nicht erreichbar. Es werde versucht, die Stadt auf dem Luftweg zu erreichen, sagte er.

Brücke schwankte stark

Auch in der Hauptstadt Panama-Stadt brach Panik aus, als die Erde etwa eine Minute lang bebte. Tausende Menschen rannten auf die Straßen. Auf einem in Onlinenetzwerken verbreiteten Video war zu sehen, wie Wasser aus einem Pool auf dem Dach eines mehr als 20-stöckigen Gebäudes schwappte. Ein anderes Video zeigte eine heftig schwankende Brücke über den Panama-Kanal, während Autos hinüberfuhren.

„Ich hatte Angst, weil die Erschütterung sehr stark und lang war. Schwere Möbel wie Kommoden, das Bett und die ganze Küche haben sich bewegt, und die Haustiere waren sehr verängstigt“, sagte der 46 Jahre alte Salomon Andion AFP.

Der internationale Flughafen von Panama-Stadt, ein wichtiges Flugverkehrs-Drehkreuz in Lateinamerika, stellte den Betrieb vorübergehend ein. Die Behörde des international wichtigen Panama-Kanals erklärte, der Schiffsverkehr durch die Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik sei von dem Erdbeben nicht betroffen und verlaufe weiter „normal“. Etwa fünf Prozent des weltweiten Seehandels passieren die Wasserstraße.

Hilfe aus Nachbarländern

Die Regierungen von Kolumbien, Ecuador und Guatemala bekundeten ihre Solidarität mit Panama und boten Hilfslieferungen an. US-Außenminister Marco Rubio erklärte im Onlinedienst X, die Vereinigten Staaten stünden „an der Seite des panamaischen Volkes“. Er kündigte an, auf Anfrage Panamas „schnell Ressourcen und Personal zur Unterstützung“ bereitzustellen.