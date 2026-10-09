Lenker geriet auf Gegenfahrbahn: 66-Jährige nach Unfall bei Dölsach schwer verletzt

Dölsach – Am Freitagvormittag kam es in Dölsach auf der B100 zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Personen wurden verletzt, eine 66-jährige Österreicherin schwer.

Laut Angaben der Polizei war die Frau gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw in Richtung Nikolsdorf unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 52-jähriger Italiener in die entgegengesetzte Richtung nach Lienz.

Wie der Mann der Polizei gegenüber angab, sei er plötzlich in Sekundenschlaf gefallen und dürfte dabei mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Dort kollidierte er seitlich mit dem Pkw der 66-Jährigen. Durch den Zusammenstoß überschlug sich ihr Fahrzeug. Beide Autos kamen schließlich im Straßengraben zum Stillstand.

66-Jährige schwer verletzt im Spital

Die 66-Jährige zog sich schwere Verletzungen an der rechten Hand zu. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 7“ ins UKH Klagenfurt geflogen.

Der 52-Jährige erlitt Verletzungen im Brustbereich und wurde mit der Rettung ins BKH Lienz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.