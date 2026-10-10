Ortungssystem führte nach Hall: Gestohlene E-Bikes aus Innsbruck gefunden

Unbekannte haben zwischen dem 3. und 9. Oktober zwei E-Bikes aus einem Fahrradraum in Innsbruck gestohlen. Dazu schnitten sie laut Polizei die Schlösser der Fahrräder auf.

Die beiden Räder haben einen Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Glück für die Polizei: Weil die Bikes mit einem Ortungssystem ausgestattet waren, konnten diese kurze Zeit darauf in Hall lokalisiert werden. Aus rechtlichen Gründen war es zunächst nicht möglich, die E-Bikes an die Geschädigten zurückzugeben, so die Polizei. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)