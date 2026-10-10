Nach Ordnungsruf und Aufforderung zum Rücktritt: FPÖ-Klub steht weiter hinter Walch

Der Innsbrucker FPÖ-Gemeinderat Fabian Walch eckte bei der Sitzung am Donnerstag gleich mehrfach an: Für eine Wortmeldung zum Heiligen Jakob kassierte er einen Ordnungsruf und im Streit um die Sicherheit in der Stadt legten ihm Grüne und ALI den Rücktritt nahe. Walchs Fraktion sieht keinen Grund zur Distanzierung.