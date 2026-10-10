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Kommentar
Der teure Preis der Blockade
Kommentarvon Peter Nindler
Beim MCI wird um Sanierung und Neubau gerungen, bei der UMIT um deren Zukunft. Beide Hochschulen kosten das Land Millionen. Höchste Zeit, Blockaden zu lösen.
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