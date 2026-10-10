Plötzlich war Ortsschild weg
Namlos ist derzeit namenlos: Steckt ein Streit in der Region hinter dem Diebstahl?
Dieses Schild am Ortseingang steht nicht mehr. Für Bürgermeister Walter Zobl ist der Diebstahl „kein Scherz“.
© Helmut Mittermayr
Einfach plötzlich weg war das Schild zum Ortseingang der Außerferner Gemeinde Namlos. Seit zwei Wochen wartet Bürgermeister Walter Zobl auf eine neue Ortstafel, Verdächtige hat er längst im Visier. Der Diebstahl habe mit einem Streit in der Region zu tun, ist er überzeugt.
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