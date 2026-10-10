Vorwürfe einer Innsbruckerin
KPÖ kritisiert mutmaßliche Einschüchterung während einer Wohnsprechstunde
Statt Wohnungsangebote soll eine Innsbruckerin in einer Sprechstunde zu ihren Facebook-Einträgen befragt worden sein.
© Rita Falk
Immer wieder wird Kritik rund um die Vergabe von Stadtwohnungen laut. Nun erhebt die KPÖ stellvertretend für eine Innsbruckerin Vorwürfe gegen den ressortzuständigen Vizebürgermeister Georg Willi (Grüne). Die Partei ortet einen Angriff auf die Meinungsfreiheit.
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