Weltrekord mit 60
Ihre Kraft, sein Plan: Das Erfolgsduo Andrea Thurner und Heinz Reich holt Titel
Ein starkes Team: Heinz jr. Reich und Andrea Thurner mit ihrer Powerlifting Olympia-Medaille. Andrea ist inzwischen sechsfache Weltmeisterin: 2x Powerlifting (Kraftdreikampf), 1x Benchpress (Bankdrücken), 3x Deadlift (Kreuzheben) und sie hält in jeder Kategorie Weltrekorde.
© Reich
Mit 60 Jahren zählt Andrea Thurner zur Weltspitze im Powerlifting – und denkt noch lange nicht ans Aufhören. An ihrer Seite: Lebensgefährte und Trainer Heinz „Junior“ Reich, mit dem sie Training, Rückschläge und große Ziele teilt. Gemeinsam zeigt das Tiroler Duo, wie viel mit Teamwork möglich ist.
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