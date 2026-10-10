Ihre Kraft, sein Plan: Das Erfolgsduo Andrea Thurner und Heinz Reich holt Titel

Mit 60 Jahren zählt Andrea Thurner zur Weltspitze im Powerlifting – und denkt noch lange nicht ans Aufhören. An ihrer Seite: Lebensgefährte und Trainer Heinz „Junior“ Reich, mit dem sie Training, Rückschläge und große Ziele teilt. Gemeinsam zeigt das Tiroler Duo, wie viel mit Teamwork möglich ist.