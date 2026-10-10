Serie in Tirol setzt sich fort: Leichtes Erdbeben in Innsbruck am Samstagmorgen registriert
Nach mehreren spürbaren Erdbeben in den vergangenen Tagen hat die Erde am Samstagmorgen erneut im Innsbruck gebebt. Dabei wurde eine Stärke von 1,7 registriert. Wenig später folgte ein weiteres leichtes Beben im Raum Hall.
Die Erdbebenserie im Tiroler Zentralraum setzt sich fort. Wie GeosphereAustria mitteilte, wurde am Samstagmorgen um 8.34 Uhr im Raum Innsbruck ein leichtes Erdbeben der Magnitude 1,7 registriert.
„Das Beben wurden von einzelnen Personen im Bereich des Epizentrums schwach verspürt. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten“, so die Geosphere auf ihrer Webseite. Kurze Zeit darauf kam es auch in Hall zu einem Beben. Gegen 8.50 Uhr wurde hier ein leichtes Erdbeben der Magnitude 0,8 registriert.
Serie setzt sich fort
Erst am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr kam es zu einem stärkeren Beben mit der Magnitude 3,1 im Raum Innsbruck. Epizentrum war dabei Sistrans. Dieses sorgte bei der Bevölkerung für Aufregung. Für viele war das Grollen deutlich spürbar. Im Laufe des Vormittages kam es noch zu einigen weiteren leichten Nachbeben.
Damit setzt sich eine Serie spürbarer Beben im Großraum Innsbruck fort. In der Nacht auf Mittwoch hat ein deutlich spürbares Erdbeben der Magnitude 3,7 zahlreiche Menschen aus dem Schlaf gerüttelt. Das bisher stärkste Ereignis der aktuellen Serie hatte sich am 26. September mit einer Stärke von 3,8 ereignet. (TT.com)
Serie setzt sich fort
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