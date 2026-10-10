General im Interview
In der Luft und weniger am Boden: Diese militärischen Gefahren drohen Österreich
Harald Vodosek (62) war vor seiner Ernennung zum Generalstabschef als Nationaler Rüstungsdirektor für die Beschaffungen des Bundesheeres zuständig.
© GEORG HOCHMUTH
Harald Vodosek ist seit 1. Oktober Generalstabschef des Bundesheeres. Er erklärt, wie Österreich von den Konflikten in der Ukraine und rund um die Straße von Hormus betroffen ist. Die Kürzungen beim Aufbauplan des Militärs sieht er pragmatisch.
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