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So will FPÖ-Chef Markus Abwerzger den Machtwechsel in Tirol schaffen
Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger (Mi.) stellte sich im Podcast-Studio der Tiroler Tageszeitung den Fragen von Peter Nindler (re.) und Vanessa Grill (li.).
© Rita Falk
„Wir wollen Verantwortung in diesem Land übernehmen“: Markus Abwerzger sieht für die FPÖ die historische Chance, erstmals stärkste Kraft in Tirol zu werden. Im TT-Landespolitik-Podcast spricht er über Koalitionen, die Vorbehalte anderer Parteien gegenüber den Freiheitlichen und darüber, was er als Landeshauptmann anders machen würde als Anton Mattle.
🎧 Podcast | Markus Abwerzger im Gespräch
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