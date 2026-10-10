So will FPÖ-Chef Markus Abwerzger den Machtwechsel in Tirol schaffen

„Wir wollen Verantwortung in diesem Land übernehmen“: Markus Abwerzger sieht für die FPÖ die historische Chance, erstmals stärkste Kraft in Tirol zu werden. Im TT-Landespolitik-Podcast spricht er über Koalitionen, die Vorbehalte anderer Parteien gegenüber den Freiheitlichen und darüber, was er als Landeshauptmann anders machen würde als Anton Mattle.