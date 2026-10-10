Kaufen, essen und schauen
Wetterfest durch den ersten Haiminger Markttag: Kaufen ja, feiern nächste Woche
Trotz Wolken und ein paar Tropfen kamen die Käufer teilweise von weit her, um sich beim Haiminger Erntemarkt vor dem Winter einzudecken.
© Axel Springer
Die 40. Haiminger Markttage wurden von Wolken und Regenschauern begleitet. „Wir hatten schon Schneefall“, winkt Markttage-Mitbegründer Hubert Wammes ab: „Das Wetter macht uns nichts. Ähnlich sahen es auch die Besucher, die zwar einkauften, aber weniger lang als sonst blieben.
Kommentare