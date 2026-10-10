Wetterfest durch den ersten Haiminger Markttag: Kaufen ja, feiern nächste Woche

Die 40. Haiminger Markttage wurden von Wolken und Regenschauern begleitet. „Wir hatten schon Schneefall“, winkt Markttage-Mitbegründer Hubert Wammes ab: „Das Wetter macht uns nichts. Ähnlich sahen es auch die Besucher, die zwar einkauften, aber weniger lang als sonst blieben.