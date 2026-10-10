80 Prozent des heimischen Tiefkühlgemüses betroffen: Wirbel um Aus für Ardo-Werk

Die belgische Eigentümerfamilie sperrt die Ardo-Gemüseverarbeitung im niederösterreichischen Groß-Enzersdorf zu. Produziert wurde dort etwa für Iglo, Billa, Hofer und Spar. Insgesamt 240 Beschäftigte und hunderte Bauern sind betroffen.

Nach dem angekündigten Aus für das Werk des Iglo-Zulieferers Ardo in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich im kommenden Jahr hofft die Politik weiterhin auf ein Umdenken beim Unternehmen. Als möglicher Ausweg soll ein an die belgische Eigentümerfamilie übermittelter Brief dienen. Ardo will dennoch an den Schließungsplänen festhalten.

Zwischen Politik und Unternehmensvertretern gab es bisher zwei Treffen, das jüngste war am Mittwoch. Vorgeschlagen wurden Ardo u.a. auch die Möglichkeiten eines Pachtmodells oder der Übernahme der Produktionslinie, erklärte Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf (ÖVP).

„Kriegserklärung“

Mehr als 80 Prozent des heimischen Tiefkühlgemüses werden laut Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich, im Werk in Groß-Enzersdorf produziert. Ardo habe sich beim Treffen am Mittwoch nicht kompromissbereit gezeigt, auch von einer „Kriegserklärung“ war zu hören. Befürchtet wird, dass die Belgier österreichisches Gemüse durch billige Importe ersetzen wollen.

Das Ardo-Tiefkühlgemüsewerk in Groß-Enzersdorf produziert etwa für Iglo und die Tiefkühl-Eigenmarken von Billa, Hofer und Spar. Die belgische Ardo-Gruppe hatte Ende September angekündigt, den Standort 2027 zuzusperren. Von der Schließung betroffen sind 190 Beschäftigte, für die ein Sozialplan ausgearbeitet wird. Hinzu kommen 50 Leiharbeitskräfte.

Nötige Investitionen von mehr als 100 Mio. Euro für die Modernisierung seien für einen „relativ kleinen heimischen Markt“ zu hoch, wurden die Pläne begründet. Die Anlagen sollen an andere bestehende Standorte verlagert werden.