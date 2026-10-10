Wichtiger Erfolg bei Rapid II
Mit Last-Minute-Sieg ins Westderby: Sy erlöste den FC Wacker in der Nachspielzeit
Luis Gstrein brachte den FC Wacker in Wien früh in Führung, Mouhamed Sy rettete mit seinem Treffer in der Nachspielzeit den Innsbruckern drei Punkte.
© gepa/Brem
Dank einem frühen (Luis Gstrein) und einem späten Treffer (Mouhamed Sy) feierte der FC Wacker am Samstag einen 2:1-Erfolg bei Rapid II. Pünktlich vor dem Schlager gegen Austria Salzburg kehrten die Schwarzgrünen in der 2. Liga auf die Siegerstraße zurück.
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