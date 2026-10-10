Leser am Wort: Welche Fragen wollen Sie Tirols Landeshauptmann Anton Mattle stellen?

Was bewegt Tirols BürgerInnen rund ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl? Was erwarten sie sich von der Politik? Die Tiroler Parteispitzen stellen sich den Fragen von TT-LeserInnen. Am 13. Oktober um 14 Uhr ist Tirols ÖVP-Chef Landeshauptmann Anton Mattle an der Reihe.

Was könnte in Tirol besser laufen? Welche Verbesserungen braucht es in diesem Land? Sind die bisherigen Strategien für ein gutes und leistbares Leben richtig? Was soll sich ändern, was bewegt Tirols BürgerInnen? Kurz: Welche Fragen würden Sie als Bürgerin bzw. Bürger Tirols Parteichefs gerne stellen?

Gelegenheit dazu gibt es noch bis Mitte Oktober in den TT-Chats mit den ParteichefInnen. Nach Chats mit Tirols Grünen-Chef Gebi Mair, Liste-Fritz-Obfrau Andrea Haselwanter-Schneider, NEOS-Landessprecherin Birgit Obermüller, Tirols SPÖ‑Vorsitzendem und Landeshauptmann-Stellvertreter Philip Wohlgemuth und dem Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger ist am 13. Oktober Landeshauptmann und VP-Chef Anton Mattle an der Reihe. Der Chat startet um 14 Uhr live auf tt.com. Im Anschluss wird es ein „Best-of“ der spannendsten Fragen und Antworten in der Tiroler Tageszeitung geben.