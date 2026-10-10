Festakt in Wien
Drei Karrieren, eine Auszeichnung: Das sind die Tirolerin und Tiroler des Jahres
Tirolerin und Tiroler des Jahres: Landeshauptmann Anton Mattle (l., ÖVP) und Club Tirol-Präsident Julian Hadschieff zeichneten Spar-Chef Hans K. Reisch, Skeleton-Olympiasiegerin Janine Flock und den Ötztaler Touristiker Jakob Falkner aus.
© Ulrike Wieser
Der Club Tirol und das Land zeichneten Olympiasiegerin Janine Flock, Spar-Chef Hans K. Reisch und den Ötztaler Touristiker Jakob Falkner aus.
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