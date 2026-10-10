Das große Kult-Quiz
„Stirb langsam“, „E.T.“ und Co.: Wie gut kennt ihr die Filmklassiker der 80er-Jahre?
Von „Stirb langsam“ über „Ghostbusters“ bis zu „E.T.“: Kein Jahrzehnt hat wohl so viele Kinoklassiker wie die 80er zu bieten.
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Kaum ein Jahrzehnt hat das Kino so geprägt wie die 1980er-Jahre. Actionhelden, Science-Fiction-Klassiker und unvergessliche Komödien begeistern bis heute Millionen Fans. Findet in 20 Fragen heraus, wie gut ihr die Kinoklassiker dieser Zeit kennt.
80er-Jahre Filme
Großes Popcornkino und unvergessene Klassiker: Wie gut kennt ihr die Filme der 80er?
Frage 1 von 20:
In welchem Jahr kam der erste Teil von „Zurück in die Zukunft“ ins Kino?
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