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Sieg über Leader Kundl: Mils rehabilitierte sich für die Abfuhr in Kematen

Der Milser Fabian Kraxner (l.) bekam für seinen „Genieblitz“ zum 3:2 ein Sonderlob von seinem Trainer Christoph Klingler.
© Alexander Pauli

Von Alois Moser

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