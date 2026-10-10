Tausende Euro Schaden
Einbrecher knackten Bürotresor in Nußdorf-Debant und stahlen Bargeld
Unbekannte Täter sind zwischen Freitag, dem 9. Oktober, und Samstag, dem 10. Oktober, in ein Gebäude in Nußdorf-Debant eingebrochen. Im Inneren brachen sie mehrere Türen auf und verschafften sich so Zugang zu einem Büro.
Dort öffneten die Einbrecher gewaltsam einen Tresor und stahlen das darin aufbewahrte Bargeld. Der entstandene Gesamtschaden liegt laut Polizei im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)