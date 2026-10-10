Mit Heimsiegen aus der Krise: Jubilar Reichenau und Kufstein atmeten tief durch

Fußball-Westligist Reichenau feierte 50. Bestandsjahr und beim 3:1 über Kitzbühel auch wieder einen Sieg. Gar nach zehn Spielen ohne Dreier schrieb auch Kufstein voll an und feierte gleich den höchsten vollen Erfolg seit dreieinhalb Jahren. Schwaz beendete Siegesserie der WSG Juniors und Imst schoss Lustenau vom Platz.