Beliebtheit stark gesunken: Prinz Harry beim Rugby ausgebuht
Die Beliebtheit des nach Großbritannien zurückgekehrten Royals ist stark gesunken.
Dass seine Beliebtheit in seiner Heimat Großbritannien deutlich gelitten hat, hat Prinz Harry jetzt beim Besuch eines Rugby-Spiels zu spüren bekommen. Als der 42-Jährige das Erstliga-Spiel Leicester gegen Gloucester besuchte und zwischendurch auf dem großen Stadionbildschirm gezeigt wurde, wurden in Teilen des Publikums Buh-Rufe laut.
Nach sechsjähriger Abwesenheit war Harry Ende August mit seiner Frau, der früheren US-Schauspielerin Meghan Markle, und den beiden Kindern Archie und Lilibet überraschend aus den USA nach Großbritannien zurückgekehrt. Das Paar hatte sich Anfang 2020 im Zuge eines Zerwürfnisses mit der königlichen Familie von seinen royalen Pflichten zurückgezogen.
Mit seinem Vater König Charles III. hat sich Prinz Harry ausgesöhnt. Das Zerwürfnis mit seinem älteren Bruder, Thronfolger Prinz William, und dessen Frau Kate besteht aber weiterhin. Immerhin wurde er aber nicht aus der Familie ausgeschlossen wie sein Onkel Andrew. Nun wurde bekannt, dass der wegen seiner Verbindung zu US-Sexualverbrecher Jeffrey Epstein in Ungnade gefallene Andrew für den Auszug aus der Royal Lodge bei Schloss Windsor eine Entschädigung von insgesamt 302.000 Pfund (356.000 Euro) erhalten hat. Weil er 1,8 Mio. Pfund für Reparaturen zahlte, aber nur 1,5 Mio. Pfund benötigt wurden, bekam er das Geld. (APA/AFP)
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