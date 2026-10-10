Angriff auf Flughafen von Riad: Zwei Tote

Bei dem Angriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind nach Krankenhaus-Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Wie am Samstag aus einem Krankenhaus in Riad verlautete, handelt es sich bei den Toten um ein ägyptisches Besatzungsmitglied, das für eine saudi-arabische Fluggesellschaft arbeitete, und um einen Palästinenser mit ägyptischen Reisedokumenten.

Nach Angaben aus Diplomatenkreisen hatte die jemenitische Houthi-Miliz am Nachmittag eine Rakete auf den Flughafen abgefeuert. Die saudi-arabische Luftfahrtbehörde bestätigte einen Angriff auf den Flughafen und Verletzte, machte aber nicht offiziell die Houthis für die Attacke verantwortlich. Der Flugbetrieb wurde vorerst eingestellt.

Ein weiteres Geschoss schlug am Samstag in der Nähe des internationalen Flughafens der Stadt Dammam an der Ostküste Saudi-Arabiens ein, wie die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mitteilte, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthis unterstützt.

Die vom Iran unterstützte Miliz kontrolliert seit Jahren weite Teile des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa. Zuletzt übernahm sie nach einer Blitzoffensive die Kontrolle über große Teile der Küste an der strategisch und wirtschaftlich wichtigen Meerenge Bab al-Mandab.