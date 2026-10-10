Angriff auf Flughafen Riad: Zwölf Tote, über 300 Verletzte

Bei dem Angriff auf den internationalen Flughafen der saudi-arabischen Hauptstadt Riad sind nach Behördenangaben mindestens zwölf Menschen getötet worden, darunter neben vier Einheimischen auch acht Ausländer. 309 weitere Menschen wurden bei der Attacke am Samstag verletzt, einige von ihnen schwer, teilte die zivile Luftfahrtbehörde am Sonntag mit. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen hatte die jemenitische Houthi-Miliz am Nachmittag eine Rakete auf den Flughafen abgefeuert.

Die saudi-arabische Luftfahrtbehörde bestätigte einen Angriff auf den Flughafen und Verletzte, machte aber nicht offiziell die Houthis für die Attacke verantwortlich. Der Flugbetrieb wurde vorübergehend eingestellt, Flüge umgeleitet oder gestrichen. Es war der dritte Angriff auf den Flughafen Riad binnen einer Woche.

Zu dem Angriff bekannte sich zunächst niemand. Die mit dem Iran verbündeten Houthi-Rebellen im Jemen hatten jedoch zuletzt ihre Raketenangriffe auf Saudi-Arabien verstärkt und die Verantwortung für die beiden vorherigen Angriffe übernommen. Ein Sprecher der Houthi-Miliz teilte nach dem Vorfall einen älteren Beitrag, wonach ausschließlich gebilligte humanitäre Flüge in Riad landen dürften, und versah ihn mit dem Zusatz "eine Erinnerung".

US-Präsident Donald Trump schloss eine militärische Beteiligung der USA an saudi-arabischen Schlägen gegen die Houthis nicht aus. Auf die Frage, ob sich Washington anschließen werde, sagte er: "Das ist möglich. Wir werden uns das ansehen." Die US-Regierung werde rasch eine Entscheidung treffen. Die US-Botschaft in Riad riet amerikanischen Staatsbürgern dringend, den Flughafen und die Umgebung zu meiden. Auch die Vertretungen Großbritanniens, Irlands und Kanadas warnten vor der Sicherheitslage.

Der Angriff ereignete sich den mit dem Vorgang vertrauten Personen zufolge ohne Vorwarnung durch das saudi-arabische Alarmsystem. Rettungskräfte brachten die Verletzten, von denen sich einige in kritischem Zustand befanden, in Kliniken.

Die Angriffsserie offenbart Schwächen in der saudi-arabischen Luftverteidigung. Das Land fliegt derzeit Luftangriffe gegen die vom Iran unterstützten Houthis im Jemen, um eine Bodenoffensive der jemenitischen Regierung zu unterstützen. Die Houthis hatten daraufhin den saudi-arabischen Luftraum zum militärischen Operationsgebiet erklärt.

Ein weiteres Geschoss schlug am Samstag in der Nähe des internationalen Flughafens der Stadt Dammam an der Ostküste Saudi-Arabiens ein, wie die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition mitteilte, die die international anerkannte Regierung des Jemen im Kampf gegen die Houthis unterstützt.