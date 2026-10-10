Mann erschießt in Pennsylvania acht Menschen

In der Stadt Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania hat ein 45-jähriger Mann acht Menschen und sich selbst erschossen. Unter den Todesopfern der Tat vom Freitagabend (Ortszeit) seien eine schwangere Frau und zwei Kinder, teilten die Behörden auf einer Pressekonferenz mit. Der Schütze, der noch nicht identifiziert wurde, habe sich offenbar das Leben genommen, bevor die Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, sagte der Polizeichef von Erie, Rick Lorah.

"Manche Tatorte gehen einem nicht mehr aus dem Kopf, nachdem man sie verlassen hat. Dies ist einer dieser tragischen Tatorte", erklärte er. Ein Motiv für die Tat sei noch nicht bekannt.

Dem Polizeichef zufolge handelte es sich bei den Getöteten um Familienmitglieder und einen Freund der Familie. Nachdem der Schütze das Haus betreten hatte, sei er wieder herausgekommen und habe auf zwei Frauen geschossen, die offenbar verzweifelt bei Nachbarn Hilfe suchten.