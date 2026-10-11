Ermittlungen gegen TV-Sender wegen Trump-Boykotts

Das US-Justizministerium ermittelt einem Medienbericht zufolge gegen mehrere große US-Fernsehsender wegen des Verdachts auf illegale Absprachen bei der Berichterstattung über Präsident Donald Trump. Dies berichtete die "New York Times" unter Berufung auf sechs Personen, die mit dem Vorgang vertraut sind. Bei den Sendern handle es sich um ABC, CBS, CNN, NBC und Fox News.

"Gemeinschaftliche Boykotte unter Wettbewerbern können gegen das Kartellrecht verstoßen", zitierte die Zeitung einen Sprecher des Justizministeriums. "Die Kartellabteilung untersucht lediglich, ob diese Nachrichtenunternehmen gegen die Kartellgesetze verstoßen haben." Weder das Ministerium noch die Sender reagierten zunächst auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters um eine Stellungnahme.