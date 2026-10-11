In Wien testen Hundebesitzer zum Sackerl auch Flascherl

Im dicht bebauten Wiener Bezirk Neubau leben rund 600 Hunde, die dort täglich ihr Geschäft verrichten. Was für die Tiere ein natürlicher Kommunikationsakt ist, bedeutet für Stadtbäume jedoch Stress. Deshalb wurde dort das Projekt "Schönes Gassi" ins Leben gerufen, wo neben den bereits gängigen "Sackerl fürs Gackerl" ab Montag im Bezirksamt gratis eine Wasserflasche abgeholt werden kann, um damit den Urin wegzuspülen.

Der Urin der Tiere verätzt die Rinde, schwächt die Schutzschicht und kann dazu führen, dass Krankheitserreger oder Pilze in den Stamm eindringen, sagten die Initiatorinnen der APA. Fäulnis und im schlimmsten Fall eine gefährdete Standfestigkeit sind die Folge. In Neubau seien in den vergangenen zehn Jahren rund 200 neue Bäume gepflanzt worden - jeder einzelne davon sei wichtig für Schatten, Kühlung und ein angenehmes Mikroklima. Junge und bestehende Bäume sowie alle Grünzonen brauchen Schutz. Deshalb wurde gemeinsam mit dem Grätzllabor Neubau das Projekt "Schönes Gassi" entwickelt. "Es ist ein Irrglaube, dass Hunde bei jedem Spaziergang unzählige Male das Bein heben bzw. markieren müssen. Hunde können sehr wohl lernen, wo sie sich erleichtern dürfen und wo nicht. Das ist keine Einschränkung ihres Wohlbefindens, sondern eine Frage der Gewöhnung und Erziehung", sagte Hundetrainerin Conny Sporrer.