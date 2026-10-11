Team ist „gewachsen“
Nächste Premiere für Inzing/Mils: Erstes Heimspiel in der ersten Volleyball-Bundesliga
Cora Weber, Emilia Lamprecht und Co. hielten dagegen – im ersten Spiel gegen UVC Graz. Jetzt erwartet man Eisenerz/Trofaiach.
© GEPA pictures/ Hans Oberlaender
Die Volleyballerinnen der SG Inzing/Mils freuen sich über einen weiteren Einstand in der höchsten Spielklasse Tirols. Am Sonntag (15.30 Uhr) steigt das erste Heimspiel im Landesportcenter gegen Eisenerz/Trofaiach. „Unsere Euphorie ist weiterhin groß“, sagt Kapitänin Emilia Lamprecht.
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