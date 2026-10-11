Nächste Premiere für Inzing/Mils: Erstes Heimspiel in der ersten Volleyball-Bundesliga

Die Volleyballerinnen der SG Inzing/Mils freuen sich über einen weiteren Einstand in der höchsten Spielklasse Tirols. Am Sonntag (15.30 Uhr) steigt das erste Heimspiel im Landesportcenter gegen Eisenerz/Trofaiach. „Unsere Euphorie ist weiterhin groß“, sagt Kapitänin Emilia Lamprecht.