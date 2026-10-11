Alkolenker kam in Umhausen von Straße ab: Beifahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Umhausen ist am Samstagabend ein 20-Jähriger verletzt worden. Der 21-jährige Lenker war laut Polizei stark alkoholisiert.

Der Österreicher war gegen 22.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Niederthai-Straße (L238) unterwegs. Dann verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab und blieb an einer steil abfallenden Böschung rund zwei Meter unterhalb der Fahrbahn stehen.