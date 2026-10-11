Radfahrerin (71) bei Sturz in Kundl schwer verletzt

Eine 71-jährige Radfahrerin ist am Samstagabend bei einem Sturz in Kundl schwer verletzt worden. Die Österreicherin war gegen 19 Uhr auf der Dr.-Hans-Bachmann-Straße von Breitenbach kommend in Richtung Kundl unterwegs.

Während der Fahrt wurde sie von einem Traktor überholt. Obwohl es zu keiner Berührung mit dem Fahrzeug kam, stürzte die 71-Jährige mit ihrem Fahrrad, berichtet die Polizei. Dabei erlitt sie eine schwere Kopfverletzung. Sie wurde in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert. (TT.com)