Neue Finanzbildung
Im Finanzdschungel gegen die Schuldenfalle kämpfen: Wie Kinder gut mit Geld umgehen
Im Finanzdschungel: Sybille Regensberger, Obfrau der Sparte Information und Consulting (l.) und Michael Posselt, stellvertretender Spartenobmann mit Kinder aus der Volksschule Inzing.
© WK Tirol/Die Fotografen
Wie erklärt man Kindern Inflation, Kredite oder die Gefahr von Schulden? In einem begehbaren Finanzdschungel gehen Tiroler Schülerinnen und Schüler auf Schatzsuche und lernen dabei spielerisch den Umgang mit Geld. Warum das Thema immer mehr an Bedeutung gewinnt.
Kommentare