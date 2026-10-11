Gehege betreten: Mann in Zoo in England von Tiger getötet

In einem Zoo in Nordengland ist ein Mann von einem Tiger angegriffen und getötet worden. Der Mann habe am Samstag das Tigergehege im Yorkshire Wildlife Park nahe der Stadt Doncaster betreten, teilte die britische Polizei mit. Der Tiger sei weiterhin in seinem Gehege, für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.

Der Zoo wurde den Polizeiangaben zufolge nach dem Vorfall geräumt, die Polizei nahm vor Ort Ermittlungen auf. Die Familie des Mannes sei informiert worden und werde psychologisch betreut, hieß es. Der Tiergarten bleibe „bis Sonntag geschlossen“. Es war zunächst unklar, warum der Mann ins Gehege geklettert war. Im Internet kursierende Aufnahmen zeigten ihn vor dem Tier auf der Wiese sitzend. (APA, Reuters, AFP)