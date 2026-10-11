Nach stundenlanger Suche: Zwei Alpinisten am Schrankogel stark unterkühlt gerettet

Zwei 18-Jährige gerieten beim Abstieg vom Schrankogel in steiles, unwegsames Gelände und kamen nicht mehr weiter. Ein Hubschraubereinsatz war zunächst nicht möglich, am Sonntagmorgen gelang die Rettung.

Zwei 18-jährige Bergsteiger sind am Sonntagmorgen stark unterkühlt am Schrankogel im Gemeindegebiet von Längenfeld gerettet worden. Ein Notarzthubschrauber flog die beiden Deutschen ins Krankenhaus Zams.

Die jungen Männer aus Deutschland waren am Samstag zu einer Tour auf den 3497 Meter hohen Berg aufgebrochen. Beim Abstieg vom Gipfel kamen sie am frühen Nachmittag wegen des dichten Nebels vom markierten Steig ab. Sie gerieten in steiles und unwegsames Gelände.

Stundenlange Suche

Da sie nicht mehr weiterkamen, setzten die Alpinisten gegen 16.30 Uhr einen Notruf ab. Acht Einsatzkräfte der Bergrettung Gries im Sulztal und ein Alpinpolizist stiegen zur Amberger Hütte auf. Von dort aus begannen sie die Suche. Ein Hubschrauber konnte wegen des schlechten Wetters nicht eingesetzt werden.