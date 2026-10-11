Erfolgs-Story aus Ebbs: Tiroler Soda Zitron erobert die Kühlregale Österreichs

Es ist das liebste antialkoholische Getränk vieler ÖsterreicherInnen – und dennoch gab es Soda Zitron bis vor Kurzem nur im Lokal. Inzwischen ist das zuckerfreie Kultgetränk in der Dose in 2620 Lebensmittel-Geschäften zu finden, nachdem zwei kreative Unterländer 2024 unter die Getränkehersteller gegangen sind.