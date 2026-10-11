Gerhard Zeiler verlässt US-Medienkonzern Skydance

Der 71-jährige österreichische Medienmanager Gerhard Zeiler, der sich jüngst öffentlich um den SPÖ-Parteivorsitz beworben hatte und damit die Ablöse von Parteichef Andreas Babler befeuerte, verlässt den US-Medienkonzern Skydance, nachdem Paramount diese Woche die Übernahme von Warner um 110 Mrd. Dollar abgeschlossen hat. Zeiler, der von 1994 bis 1998 ORF-Chef war, wechselte 2012 von der RTL-Spitze zu Warner und war dort für das internationale Geschäft zuständig.