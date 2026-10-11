Festnahme nach geplantem Anschlag auf polnischen Regierungschef Tusk

Nach einem geplanten Anschlag auf Polens Regierungschef Donald Tusk hat die Polizei einen Verdächtigen in Gewahrsam genommen. "Der Mann, der mit einem Attentat gedroht hat, ist festgenommen worden", schrieb Tusk am Sonntag im Onlinedienst X. Er dankte der Polizei für ihr "schnelles und entschlossenes Eingreifen". Zuvor hatten die Sicherheitsbehörden zudem Hinweise, dass auch Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ein Ziel sein könnte.

Der Mann sei in Niederschlesien festgenommen worden, sagte der Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski. Auch Innenminister Marcin Kierwinski bestätigte auf X die Festnahme. Regierungssprecher Adam Szlapka sagte dem Sender TVN24, Tusk sei Sonntag früh informiert worden. "Dieses Signal war wesentlich beunruhigender als ähnliche Signale in der Vergangenheit." Der Regierungschef habe aber normal weitergearbeitet.

Tusk ist seit Dezember 2023 wieder polnischer Ministerpräsident. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamys ist auch Vize-Regierungschef. Das EU- und NATO-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter für das von Russland angegriffene Land. Es fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet deshalb deutlich auf.