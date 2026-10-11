Hinweise auf Anschlagspläne gegen Regierungsspitze in Polen

Polen geht Informationen über mögliche Pläne für einen Anschlag auf den Regierungschef und den Verteidigungsminister des Landes nach. Dies teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.

Innenminister Marcin Kierwiński habe Maßnahmen in dieser Sache angeordnet. Die Polizei habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten.