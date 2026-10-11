In erhöhter Alarmbereitschaft
Hinweise auf Anschlagspläne gegen Regierungsspitze in Polen
Die Polizei hat Informationen über einen geplanten Anschlag auf Polen-Premier Donald Tusk erhalten.
© IMAGO/Artur Widak
Polen geht Informationen über mögliche Pläne für einen Anschlag auf den Regierungschef und den Verteidigungsminister des Landes nach. Dies teilte eine Sprecherin des Innenministeriums am Sonntag auf der Online-Plattform X mit.
Innenminister Marcin Kierwiński habe Maßnahmen in dieser Sache angeordnet. Die Polizei habe Hinweise auf einen möglichen Anschlag auf Ministerpräsident Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten.
Die polnischen Behörden sind derzeit wegen einer Welle von Gewalt an Schulen in erhöhter Alarmbereitschaft. Dabei kam am Donnerstag ein Hausmeister ums Leben. (APA, Reuters)
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