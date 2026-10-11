Frankfurter Buchmesse ging mit Preisübergabe an Philippe Sands zu Ende

Frankfurt am Main – Zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse ist der französisch-britische Jurist und Autor Philippe Sands am Sonntag mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels geehrt worden. Er ist Professor in London und arbeitet am Internationalen Gerichtshof in Den Haag, wo er sich unter anderem dafür einsetzt, Umweltzerstörung als internationalen Straftatbestand zu etablieren.

Sands hat Deutschland „unanständiges Schweigen“ im Umgang mit Israel vorgeworfen. Völkerrechtsverletzungen müssten klar benannt werden – gerade unter Freunden. „Es ist nicht antisemitisch. Es ist nicht Anti-Israel. Es ist die Wahrheit“, sagte der französisch-britische Jurist, Autor und Nachfahre von Holocaustüberlebenden in seiner Dankesrede in der Frankfurter Paulskirche.

Der Jurist und Autor erhielt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Einsatz „für Gerechtigkeit, Frieden und die beharrliche Verteidigung des Völkerrechts“, wie es in der Urkunde heißt. Im nächsten Jahr erscheint sein jüngstes Buch „Das fünfte Verbrechen“, in dem er sich mit der Zerstörung der Natur beschäftigt. (APA, dpa)