Studie mit Masters-Athleten
Länger leben: „Wer schneller als 2,88 km/h gehen kann, läuft dem Sensenmann davon“
Mit 70 Jahren fit wie ein Turnschuh: Alois Egger trainiert nahezu täglich und misst sich regelmäßig bei Wettkämpfen, zuletzt etwa auch bei der Masters-WM in Südkorea.
© JO HARLOW PHOTOGRAPHY
Wie schnell jemand gehen kann, ist mitentscheidend, um lange fit zu bleiben. Beweise dafür liefern zwei Tiroler: Weltraumforscher Dominik Pesta und Mittelstreckenläufer Alois Egger. Welche Faktoren dabei eine bislang noch eher unbekannte Rolle spielen.
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