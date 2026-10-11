Regierung plant in Gymnasien eigene Klassen für Hochbegabte

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will in den AHS eine solche Sonderform installieren. Die Gesetzes-Begutachtung läuft.

Kinder und Jugendliche mit „besonderem Begabungs- und Leistungspotenzial“ sollen in Gymnasien innerhalb von drei Jahren die Unterstufe abschließen können und mit einem angepassten pädagogischen Angebot bis zur Matura kommen. Bisher gab es dazu nur Schulversuche, Bildungsminister Wiederkehr will die AHS für Hochbegabte ins Regelschulwesen überführen.

AHS-Sonderformen gibt es derzeit für Berufstätige, als (Real-)Gymnasium mit Musik-, Sport- oder Englischschwerpunkt oder als Werkschulheim, wo man zusätzlich ein Handwerk erlernt. Laut einem aktuellen Gesetzesentwurf soll nun mit der „Allgemeinbildenden höheren Schule für Hochbegabte“ ab Herbst 2027 eine vierte Sonderform dazukommen.

Wechsel zurück ist möglich

Bis 2030 sind vier AHS für Hochbegabte geplant, wobei die Sonderform nur in Form einzelner Klassen an einem schon bestehenden Standort angeboten werden kann und der Lehrplan so gestaltet sein muss, dass am Schluss die Reifeprüfung des Gymnasiums oder Realgymnasiums abgelegt werden kann. Das soll sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler, die doch nicht mit den erhöhten Anforderungen zurechtkommen, in eine reguläre Klasse ihrer gewohnten Schule wechseln können. Eine Klassenwiederholung soll in der neuen Sonderform für Hochbegabte bis auf wenige Ausnahmen (Erkrankung, Unfall, höhere Gewalt) aber nicht möglich sein.

Intelligenztests geplant

Wer die AHS für Hochbegabte besuchen will, muss vorher durch ein Aufnahmeverfahren. Laut Erläuterungen soll es neben einem standardisierten Intelligenztest aus einem Kennenlerngespräch und Gruppenübungen bestehen, dabei sollen auch Motivation und Arbeitsverhalten überprüft werden.

Einige Elemente aus den bisherigen Schulversuchen sollen in Zukunft außerdem an allen Schulen zum Einsatz kommen können, etwa das selbstständige Erledigen von Arbeitsaufträgen. Dadurch sollen erprobte Modelle wie der „Flipped Classroom“, wo Schüler sich im eigenen Tempo außerhalb des Unterrichts in ein Thema einarbeiten und dann gemeinsam in der Klasse das Gelernte vertiefen, allen offenstehen.