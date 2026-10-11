TT-Diskussion im Videostream: Können Naturfilme unseren Blick auf die Welt verändern?

Naturfilme begeistern mit eindrucksvollen Bildern und außergewöhnlichen Geschichten aus aller Welt. Doch können sie auch dazu beitragen, unser Bewusstsein für Umwelt, Artenvielfalt und Klimaschutz zu schärfen? Dieser Frage widmet sich eine Diskussionsrunde im Rahmen des 25. Innsbruck Nature Film Festivals.