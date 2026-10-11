Innsbruck Nature Film Festival 2026
TT-Diskussion im Videostream: Können Naturfilme unseren Blick auf die Welt verändern?
Naturfilme begeistern mit eindrucksvollen Bildern und außergewöhnlichen Geschichten aus aller Welt. Doch können sie auch dazu beitragen, unser Bewusstsein für Umwelt, Artenvielfalt und Klimaschutz zu schärfen? Dieser Frage widmet sich eine Diskussionsrunde im Rahmen des 25. Innsbruck Nature Film Festivals.
Im Videostream diskutieren Expertinnen und Experten aus Film, Fernsehen und Festivalorganisation darüber, was nach dem Abspann bleibt und wie Naturfilme unseren Blick auf die Welt prägen können.
Die Gesprächsteilnehmer:
- Verena Gruber, Moderation
- Elisabeth Stark, geschäftsführende Direktorin des inff
- Stefanie Schwab, TV Editorin in der Wissensredaktion von ARTE
- Wolfgang Knöpfler, Dokumentarfilmproduzent und Präsident der inff-Jury
- Andrea Albrecht, Drehbuchautorin und Regisseurin, unter anderem von Naturdokumentationen für „Universum“
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