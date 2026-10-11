Verstappen siegte auch in Singapur, Antonelli mit erster Titel-Chance

Red Bull Racing ist das Formel-1-Team der Stunde. Max Verstappen fuhr in Singapur zu seinem 73. GP-Sieg. Auch WM-Leader Kimi Antonelli durfte zufrieden sein.

Vierfach-Weltmeister Max Verstappen hat den totalen Triumph am Formel-1-Wochenende von Singapur perfekt gemacht. Nach dem Sprintsieg am Vortag aus der Pole Position gewann der Niederländer am Sonntag auch von Startplatz eins seinen ersten Grand Prix im Stadtstaat. Es ist der 73. GP-Karriere-Sieg des Red-Bull-Piloten, und das eine Woche nach seinem Saison-Premierentriumph in Malaysia. Auf den Plätzen landeten Charles Leclerc im Ferrari und WM-Leader Kimi Antonelli im Mercedes.

Die mit 54 Tausendstel Vorsprung auf Leclerc herausgefahrene Pole Position stellte sich auf dem Stadtkurs wie erwartet als halbe Miete heraus. Der Monegasse erwischte den leicht besseren Start, steckte aber in der ersten Kurve zurück. So blieben die Top sechs in den ersten 18 Runden und damit ein Drittel der Distanz in der Reihenfolge des Qualifyings. Da herausgerechnet ist George Russell, da der Brite wegen des regelwidrigen Wechsels der Power Unit vom Ende des Feldes starten musste. Das bedeutete konkret Platz 19, da ein Trio aus der Boxengasse loslegen musste.

Darunter nach einem verpatzten Samstag Verstappen-Teamkollege Hadjar, der Franzose holte letztlich als Zehnter einen Punkt. Verstappen wusste sich aber auch alleine gegen die Konkurrenz gut zur Wehr zu setzen und hatte den Vorteil, auf neuen Soft-Reifen gestartet zu sein. Auch Leclerc hatte die weichere Variante an seinem Wagen, allerdings keine neuen Reifen. Teamkollege Lewis Hamilton stattete die „Scuderia“ mit gelben Mediums aus, womit man Verstappen mit zwei Taktiken bekämpfte. Bald war aber klar, dass der rote Reifen die bessere Wahl war.

Hamilton der Verlierer im Reifenpoker

Hamilton wechselte daher als Erster des Feldes, der 41-jährige Brite war schon ab Runde 19 mit roten Rollen unterwegs. Der Rekordweltmeister machte damit Boden gut, am sechs Runden später in die Box gekommenen Leclerc kam er aber vorerst nicht vorbei. Hamilton wurde so mit dem besseren Reifensatz vom Teamkollegen gebremst. In Folge rächte sich der frühe Stopp Hamiltons immer mehr, in Runde 40 besorgte er sich so notgedrungen einen neuen roten Satz. Leclerc konnte er damit aber nicht halten, und er fiel noch weiter zurück, wurde lediglich Sechster.

Verstappen war von all dem unbeeindruckt. In einer Phase, als die McLaren des britischen Weltmeisters Norris und von Oscar Piastri seine ersten Verfolger waren, hielt er sich nach seinem Stopp auf gelbe Reifen in der 32. Runde knapp vor dem Australier in Front. In Folge fuhr der 29-Jährige in seinem 250. Grand Prix einem Start-Ziel-Sieg entgegen. Es war der sechste Erfolg des „Oranje“ von einer Pole aus en suite, insgesamt 39-mal ist ihm das schon geglückt. Im Kampf um die Top drei in der WM-Wertung meldete sich Verstappen damit kräftig zurück.