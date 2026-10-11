Kurz vor Halbfinal-Einzug

Inzinger Ringer ließen Muskeln spielen: 14-Jähriger zählte zu großen Derbyhelden

Sport-HAS-Schüler Maximilian Klieber legte eine große Talentprobe ab.
© Bernhard Walder
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

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