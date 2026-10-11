Bilder-Rallye: Fast 4000 Sportler zwischen Heiterwang, Innsbruck, Söll und Kufstein

400 Teilnehmer in Heiterwang, 600 in Innsbruck, 1800 rund um Söll und 1100 in Kufstein: Die Volksläufe im Land zogen allerhand Breitensportler in ihren Bann, auch einige Profis vertrieben sich die Zeit. Um Leistung ging es für die meisten nicht in erster Linie, vielmehr ums Dabeisein.