Überragende Schauspielleistung
Einhörner und Machtspiele: Premiere von „Maria Stuart“ trotz Defekt gelungen
Königin Elisabeth (Marion Reiser) hadert mit der Entscheidung, die sie treffen muss. Ihr Berater und Verehrer Dudley, Graf von Leicester (Christoph Kail), übt sich in politischer Einflussnahme.
© CORDULA TREML
Technische Probleme rückten bei der Premiere von „Maria Stuart“ rasch in den Hintergrund. Bettina Bruiniers Inszenierung überzeugt mit starken Darstellerinnen, kluger Figurenzeichnung und Vertrauen in Schillers Textvorlage.
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