Junger Wanderer stürzte 85 Meter ab: Nebel erschwerte Rettung in Westendorf

Ein 20-jähriger Deutscher ist am Sonntagnachmittag bei Westendorf rund 85 Meter über steiles Wiesengelände abgestürzt und schwer verletzt worden.

Der junge Mann war gegen 15.15 Uhr mit einer sechsköpfigen Wandergruppe von der Bergstation der Choralmbahn talwärts unterwegs. Beim Abstieg über wegloses, nasses Wiesengelände rutschte er aus und stürzte ab. Seine Begleiter alarmierten die Rettungskräfte.

Die Bergung gestaltete sich wegen dichten Nebels schwierig. Erst als sich die Sicht kurz besserte, konnte der Notarzthubschrauber C4 den Verletzten mittels einer sogenannten „Crashbergung“ aus dem Gelände holen. Nach der Erstversorgung im Tal wurde der 20-Jährige mit einer Brustverletzung und einem Unterschenkelbruch ins Krankenhaus St. Johann in Tirol geflogen.