Trump meldet „Energie-Waffenruhe“ zwischen Moskau und Kiew, Selenskyj weiß von nichts

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, Russland und die Ukraine hätten zugestimmt, Angriffe auf die Energie-Infrastruktur des jeweils anderen Landes „mit sofortiger Wirkung“ auszusetzen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßte den Vorschlag grundsätzlich, betonte jedoch, dass Kiew noch auf konkrete Details aus Washington warte.

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Selenskyj erklärte zudem, er sei vor Trumps Ankündigung nicht über eine entsprechende Einigung mit Moskau informiert worden. Die Ukraine sei bereit, eine solche Waffenruhe umzusetzen, sofern auch Russland seine Angriffe einstelle.

Unterstützung kam unter anderem vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron sowie von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Gleichzeitig äußerte Selenskyj Zweifel an Russlands Bereitschaft zur Umsetzung und verwies auf anhaltende Angriffe auf ukrainische Energieanlagen. Nach ukrainischen Angaben wurde am Sonntag unter anderem ein Kraftwerk in der Region Charkiw angegriffen.

Selenskyj unter Bedingungen offen für Wahlen

Darüber hinaus stellte Selenskyj mögliche Neuwahlen in Aussicht. Voraussetzung sei jedoch eine umfassende 60-tägige Waffenruhe, die Sicherheit für die Bevölkerung während des Wahlprozesses garantiere. Die Ukraine warte nun auf konkrete Informationen zu den Gesprächen zwischen den USA und Russland. (TT, APA)