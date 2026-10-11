Historischer Erfolg für die Kufstein Towers in der Basketball-Superliga

Im dritten Spiel nach dem Aufstieg feierten die Pirlo Kufstein Towers mit dem 102:80 gegen BC Vienna ihren ersten Sieg in der Geschichte der Basketball-Superliga.

Es ist geschafft: Die Pirlo Kufstein Towers können in ihrer noch jungen Superliga-Geschichte den ersten vollen Erfolg verbuchen. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt der neuen Saison besiegten die Tiroler am Sonntag BC Vienna klar mit 102:80. Dabei legten die Kufstein schon in der ersten Hälfte mit einem starken zweiten Viertel vor gut 700 Zuschauern in der Stangelmayer Arena den Grundstein zum Erfolg.

„Ich bin richtig glücklich über diese Erfolg“, freute sich Coach Xavi Mascarao über den Sieg. Die überragenden Akteure an diesem Abend waren die beiden Neuzugänge Vegas Evans, der auf 27 Punkte kam, sowie Raphael Gay mit 25 Zählern. Alejandro Redondo (13 Punkte, elf Rebounds) zeigte mit einem „Double Double“ ebenfalls eine starke Leistung, Felix Angerbauer kam auf 18 Punkte.