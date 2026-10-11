Pariser Autosalon 2026 (1)
Es ist fast getan: Die Ente schwimmt elektrisch endlich mit dem Strom
Xavier Chardon, CEO von Citroën, präsentierte vor Beginn des Pariser Autosalons das 2CV Concept.
© Markus Höscheler
Immer konkreter werden die Pläne von Citroën, den 2CV (die Ente) in elektrischer Form wieder auf den Markt zu bringen. Ein seriennahes Showcar rollte, begleitet von weiteren Konzeptfahrzeugen anderer Stellantis-Marken, schon vor der Eröffnung des Pariser Autosalons öffentlichkeitswirksam über die Rampe.
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