Nordkorea feuerte ballistische Raketen ab

Nordkorea hat südkoreanischen Angaben zufolge mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Sie seien aus dem Gebiet Pjöngjang in Richtung Ostmeer abgefeuert worden, erklärte der südkoreanische Generalstab in einer kurzen Mitteilung am Montag. Das Gewässer ist auch als Japanisches Meer bekannt. Das japanische Verteidigungsministerium bestätigte seinerseits den Start mindestens einer mutmaßlich ballistischen Rakete.

Nordkorea hatte eigenen Angaben Anfang des Monats eine Rakete abgefeuert, die ihre Flugbahn mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) verändern kann. Südkorea gab wenige Tage später den erfolgreichen Test mit einer selbst entwickelten Hyperschallrakete bekannt.